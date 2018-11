Inserita in Economia il 02/11/2018 da Direttore Partanna - replica su acquisizione rete idrica Eas PUNTUALE AD OGNI CONSIGLIO SEGUE L’ACCUSA GRATUITA ED INFONDATA DA PARTE DELL´OPPOSIZIONE.



Nel Consiglio Comunale del 26 ottobre si è discusso e deliberato in merito all’acquisizione da parte del Comune della rete idrica, attualmente gestita da EAS, delibera proposta d’imperio da parte di un commissario ad acta nominato dalla Regione Sicilia. Della questione avevamo già parlato in campagna elettorale e QUI (https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnicolocataniasindaco%2Fposts%2F257425138157298&width=500&__xts__[0]=68.ARCiUWhoGpIvEq3r85ADnAgelAjdUnrjSiVsxWB54WqToOh7EXBGMu9BsLFF0Gq6LH1Og8i6zA_djegjkJfJXg_XSHayb8dqmrLCFGLQAtz4tZxgl6gk26AoXEVa0-fgKi_fLKKsK5uLBba_J-Fa18oKdDV63_6GaGrB-pAxVgEFMDkYT1fhzuXWb6t6sUXt8bsH&__tn__=-UK-R) riportiamo il post del 28 maggio in cui offrivamo a tutti i cittadini delucidazioni in merito. La questione era e rimane molto delicata, in considerazione di come si rischia un deciso rincaro delle tasse a carico dei cittadini: una questione che coinvolge ben 14 Comuni della provincia di Trapani con gestione EAS (Partanna, Trapani, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Paceco, Buseto Palizzolo, Custonaci, Favignana, Erice, Valderice, Gibellina, Salemi, Vita e Santa Ninfa) e che vede ciascuna amministrazione comunale coinvolta bocciare la relativa proposta di acquisizione forzosa della rete idrica. L’opposizione, nell’innescare l’ennesima azione di disinformazione, afferma che l’amministrazione comunale di Partanna non abbia effettuato studi e predisposto strumenti necessari a programmare e portare avanti la gestione della rete idrica. Orbene, delle due una: o tutte le amministrazioni dei Comuni menzionati sono inefficienti e incapaci o i consiglieri comunali dell’opposizione si ritengono depositari di verità sconosciute a chi responsabilmente lavora da tempo per cercare una soluzione efficace, efficiente ed economica. Appare, inoltre, del tutto stucchevole sedere sui banchi del Consiglio Comunale per strumentalizzare gli interessi dei cittadini rinnegando il lavoro di approfondimento svolto all’interno della commissione e, cosa più grave, le evidenze, visibili a tutti i cittadini, del dibattito e delle motivazioni addotte dal Sindaco, dalla Giunta e dalla maggioranza consiliare. Desta davvero preoccupazione pensare che questa opposizione, a cui manca totalmente l’onestà intellettuale, voglia rappresentare la nuova classe politica locale ma, nel suo “ guardare oltre”, si limita solo all’azione di discredito utilizzando “avvisi” e santini promozionali: continuiamo a vederli impegnati quotidianamente in una campagna elettorale portata avanti sulla pelle dei cittadini. L’Amministrazione Comunale, sicura e forte del lavoro responsabilmente portato avanti negli ultimi anni, invita la Cittadinanza a partecipare, ad una conferenza pubblica sul sistema idrico integrato che si terrà il 17 novembre alle ore 18,00 presso le scuderie del Castello Grifeo. il Sindaco, la Giunta e la maggioranza consiliare.