Inserita in Economia il 30/10/2018 da Direttore Turismo. Sammartino: bene piano triennale per rilancio settore “La sfida del settore turistico siciliano è quella di diventare comparto strategico e trainante dell’economia regionale. Un traguardo che, per essere raggiunto, ha bisogno della collaborazione di pubblico e privato”. Lo ha detto Luca Sammartino presidente della V commissione Cultura, Turismo, Formazione e Lavoro all’Ars nel corso dell’audizione delle parti sociali chiamate a commentare il nuovo piano triennale del turismo presentato dal governo. “La programmazione triennale presentata dall’assessore Sandro Pappalardo base indispensabile per i futuri piani annuali di rilancio, - ha continuato il parlamentare Pd - è un’ottima base di partenza, ma i il percorso di riorganizzazione passa soprattutto attraverso un percorso di coordinamento con tutti coloro che in vario modo concorrono allo sviluppo turistico della nostra regione. È un primo passo importante - ha concluso Sammartino - in vista di una legge organico sul Turismo che riesca ad armonizzare definitivamente i vari rami della pubblica amministrazione consentendo così ai privati di lavorare proficuamente”.