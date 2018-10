Inserita in Economia il 30/10/2018 da Direttore

Tagli Amat, Milazzo (FI): Doveroso mantenere in vita la linea tranviaria rendendola più funzionale per la collettività

Palermo, 30/10/2018: “C’è un dato di fatto che non è in discussione: rispetto alla metropolitana i tram di tutto il mondo sono in perdita. Il motivo? Perché rispetto al biglietto della linea tranviaria da obliterare, con la metropolitana sarebbero previsti i tornelli. Fatta questa precisazione ritengo che il Tram di Palermo deve essere tenuto in vita perché è un’opera di proprietà delle cittadinanza. Ribadisco che è doveroso da parte di tutti gli addetti ai lavori, spendere le proprie energie per trovare una soluzione e mantenere attive le linee tranviarie, rendendole anzi ancora più funzionali, come tra l’altro è già stato fatto in passato a Catania”. Così il Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano in merito al sì dell’Amat sulla direttiva del Comune di Palermo per attuare tagli pari a 48 milioni di euro dal proprio capitale sociale.





“A seguito dei tagli sul gommato – conclude Milazzo – che l’Amat intente perseguire, ritengo che puntare su un bene già esistente, che garantisce un trasporto veloce di massa, a intervalli costanti, sia un ulteriore e doveroso passo per avvicinarci alle grandi realtà d’Europa. Non solo è importante mantenere la linea tranviaria ma è anche necessario puntare al suo ampliamento, in modo che il trasporto pubblico locale sia definitivamente concluso e organico nelle sue componenti”.