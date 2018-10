Inserita in Economia il 30/10/2018 da Direttore ALCAMO: un corso di apicoltura a Novembre Un corso “full immersion” nei locali Comunali di Via Ugo Foscolo. “In aula con le api”



Dopo il successo del primo corso di apicoltura tenutosi a Mazara del Vallo presso l’Associazioni Percorsi, un nuovo corso teorico e pratico inizierà ad Alcamo in questo mese di Novembre.

Il corso, tenuto dal Dott. Girolamo Barracco, sarà concentrato in due giornate di “full immersion” nel mondo delle api.

La prima giornata di studio sarà Sabato 17 Novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e poi dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Durante questa prima giornata saranno affrontati tutti gli argomenti e le problematiche dell’apicoltura con l’ausilio sia di materiale audiovisivo che di attrezzature: dall’alveare, alla centrifuga, agli utensili speciali, etc.

La seconda giornata sarà quella Domenica 18, con inizio dell’attività sempre alle ore 9.00, Sarà una giornata interamente dedicata alla pratica sul campo, nel comune di Alcamo. Le prove pratiche saranno effettuate con l’assistenza dell’apicoltore Gaspare Pirrone.

Naturalmente gli studenti saranno adeguatamente protetti con l’apposita combinazione di normale utilizzo da parte degli apicoltori.

Il corso si terrà in Via Ugo Foscolo al n.1 nella sala Luigi Cassarà nei locali della Cittadella dei Giovani . Ricordiamo che l’ apicoltura, può essere un hobby che può restare tale oppure diventare un lavoro a tutti gli effetti garantendo buone entrate finanziarie.

Avviare questa attività non richiede un grande capitale iniziale né un impegno a tempo pieno, ma bisogna avere la passione per il lavoro all’aria aperta e la disponibilità di un terreno ove collocare le arnie. Il guadagno non deriva solo dalla produzione di miele, ma anche dal polline, dalla pappa reale, dal propoli, dalla cera d’api e dall’idromele. Tutti prodotti la cui richiesta è in costante aumento. Chi volesse contattare il Dott. Girolamo Barracco per avere informazioni sul corso di apicoltore può farlo chiamando il numero di telefono 388-6926911 oppure inviando una email a: mimmo.barracco80@gmail.com Lo trova anche su Facebook: “apimimmo”.