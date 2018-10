Inserita in Sport il 28/10/2018 da Direttore

Sigel Marsala Volley - Comunicato del 28.10.2018

Nel primo dei tre incontri ravvicinati nel giro di otto giorni perde la Sigel (di rientro dal turno di riposo caduto alla terza giornata, ndr) a dispetto della prima della classe, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo. Il sestetto modenese nelle precedenti tre uscite di campionato per strada aveva lasciato solo due set (tra l´altro nelle prime due partite di torneo contro Cuore di Mamma Cutrofiano e S.lle Ramonda Ipag Montecchio), a testimonianza della forza di una compagine che viaggia a punteggio pieno nel raggruppamento "B" con dodici punti e che ha appena ritoccato il personale record di imbattibilità a quattro incontri. Sconfitta in tre set, quindi, nella domenica che ha permesso la Sigel Marsala Volley di potere ricongiungersi col suo pubblico, in seguito al forzato turno casalingo a porte chiuse coinciso con l´esordio di tre settimane addietro, avendo ricevuto S.lle Ramonda Ipag Montecchio. Era il 7 ottobre scorso. Dopo lo svolgimento di un´ora e un quarto circa di gioco, questi i parziali dei set al PalaBellina: [23/25; 13/25; 17/25]. Prima di far partire le normali operazioni di gioco, così come in tutti gli altri parquet d´Italia, è stato osservato il minuto di raccoglimento per la dipartita di Sara Anzanello, pallavolista e oro iridato ai Mondiali del 2002 con la Nazionale Italiana. La ex centrale aveva trentotto anni ed è stata stroncata da una forma di leucemia. Marsala si è approcciato a questa quarta giornata della "Samsung Galaxy Volley Cup A2" con l´infermeria piena. Alle assenti di lungo corso (Brzezinska e Cosi), si sono aggiunti altri acciacchi fisici tra le azzurre nei giorni che precedevano la gara in programma oggi. Il rimpianto c´è di non avere avuto tutte le interpreti a disposizione, ma la capolista Sassuolo, complessivamente, ha meritato di passare a Marsala trascinata da una Joly immarcabile (dodici sono stati poi i punti messi a segno) e finanche abile a non protrarre la propria partita oltre i tre set. Per le sassolesi secondo risultato consecutivo per tre a zero, dopo quello materializzato contro Omag Battistelli San Giovanni in Marignano. Per le sassolesi secondo risultato consecutivo per tre a zero, dopo quello materializzato contro Omag Battistelli San Giovanni in Marignano. La Sigel, dopo quattro turni (comprensivo pure di riposo), rimane a quota due punti. Starting-six. La Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo si presenta in campo col seguente schieramento: Lancellotti e Obossa formano la diagonale d´attacco palleggiatrice/opposto, capitan Crisanti e Squarcini nel ruolo di centrali, Bordignon e Joly schiacciatrici. Zardo è il libero. Coach Barbieri non recupera le infortunate di lungo corso Cosi e Brzezinska e si affida ad Avenia al palleggio, Taborelli opposto, Gabrieli e Fucka centrali, capitan Angeloni e Salvestrini martelli e Ameri nel ruolo di libero.





La cronaca:





Nel segno dell´equilibrio i primi scambi giocati. I primi punti Sigel portano la firma delle centrali Fucka (fast vincente per l´1-2) e Gabrieli (4-6). Sassuolo mantiene in avvio sempre due punti di vantaggio (6-8). Così come vale per l´8-10. Poi un punto di Angeloni fa guadagnare a Marsala terreno e con Fucka incaricata del servizio si arriva sulla situazione di 10-10 con un mini-break delle azzurre di casa di due punti. Sassuolo alza i giri della propria prestazione grazie al suo attaccante di posto-4 Joly e si porta a condurre con un incoraggiante + 4 sulle locali: 14-18 e time out discrezionale della panchina lilybetana. Resta la stessa situazione di gioco quando Marsala si avvale di un altro discrezionale sul 16-21. Nel finale di set coach Barbieri opera il cambio Luzzi per Salvestrini. Al rientro Giorgia Avenia si rende protagonista di un punto di seconda per il 17-21. Ma Sassuolo allunga sul +6 con l´opposto Obossa: 18-23. Angeloni accorcia con il punto del 19-23. E con Luzzi incaricata del servizio la Sigel compie un sostanziale break di quattro punti: 22-23. Sigel viaggia ora a una sola incollatura dalle sassolesi. Qualche attacco azzurro vanificato dalla difesa del libero Zardo e così risolve una efficace schiacciata della neoentrata attaccante Bici per il definitivo 23-25 con la quale si chiude il set.





Sigel resta con lo stesso schieramento con il quale ha chiuso la prima frazione. A inizio di gioco subito protagonista l´opposto azzurro Taborelli coi punti dell´1-2 (parallela ben eseguita) e del 4-4. Il conseguente punto di Marsala del 5-7 è messo a terra da Sharon Luzzi. Sulla situazione di gara di 5-9 Leo Barbieri si concede il discrezionale e pure una sostituzione: Salvestrini per capitan Angeloni. Il capitano di Marsala non farà più rientro in campo nei restanti segmenti di partita. Ancora un punto di Luzzi col fondamentale del muro e fuori: 7-10. Sull´8-14 cambio nelle fila della Sigel col cambio tra i due libero: Vaccaro per Ameri. Per il libero palermitano primo gettone di presenza nel campionato di A2. Il 9-15 è di Veronica Taborelli. Poi con Giorgia Avenia al servizio Marsala accorcia fino all´11-15 prima di nuove difficoltà per la Sigel e un buon momento di gara per Sassuolo: 11-17 e timeout Marsala. Sull´11-20 Turlà subentra ad Avenia. La formazione di Barbolini avanza a grandi passi verso il finale di frazione, trovando poco resistenza sulla sua strada. Il 12-22 per Sassuolo è messo a terra da Obossa (quattordici saranno poi i punti portati alla causa, guadagnandosi la palma di Mvp). Il 12-23 arriva dalla centrale Crisanti. Senza troppi patemi d´animo Sassuolo si accaparra anche il secondo parziale per 13-25 (punto di Squarcini che a fine gara è risultata essere tra le più prolifiche, ndr).





Sotto di due set la Sigel si accinge a giocare la terza frazione. Riprende il suo posto in regia Avenia e si parte. Marsala riscontra un avvio complesso: 0-2 prima e 2-5. Proprio qui coach Leo Barbieri si vede costretto a chiamare il timeout per cercare di schiarire le idee al gruppo. Marsala accorcia fino al 6-10 (punto di seconda di Avenia), prima di intraprendere un sentiero buio e subire un nuovo tracollo. Il punteggio segna 8-15. Il punto di Marsala del provvisorio 10-17 è ad opera di Elena Gabrieli con un primo tempo vincente. Costante la presenza e il contributo realizzativo in questo parziale di Joly, schiacciatrice valdostana, che ha creato grattacapi alla difesa azzurra e autrice di parecchi punti. Come quello che ha portato a volare le neroverdi ospiti sul 12-20. Girandola di cambi per Sassuolo, con Barbolini che approfitta di questo finale per ruotare il roster. Entrano l´ex Volleyrò CdPazzi Provaroni per rilevare Joly e Galletti in cabina di regia per Lancellotti. Marsala ci prova a rientrare in gara, con una reazione intervallata da tre punti consecutivi: dal 14-24 al 17-24 (Salvestrini in questo frangente in evidenza). Senza sbavature e in scioltezza la marcia incontrastata di Sassuolo che chiude per 17-25 per via di un errore in battuta della giovane Lara Salvestrini.





Una lezione fin troppo severa ricevuta da Sassuolo che va aldilà dei demeriti delle azzurre di Barbieri, in quanto c´è del buono nella prestazione (soprattutto nel primo parziale). Ma il calendario non lascia tempo a riflessioni supplementari. Il tempo è inesorabile e c´è da preparare un altro impegno di campionato. La ripresa dei lavori, agli ordini di coach Barbieri, è fissata per domani pomeriggio in vista dell´ormai imminente trasferta nel nord-Italia. Giovedì 1 novembre infatti incombe il turno infrasettimanale, valevole per la 5^giornata di andata nel campionato nazionale di A2 femminile. Ci recheremo al Palaruffini. Avversario il Cus Torino.





Tabellino. Sigel Marsala Volley - Canovi Cop. Nolo 2000 Sassuolo: 3-0 [23/25; 13/25; 17/25]





Sigel Marsala Volley: Avenia 5, Taborelli 7, Gabrieli 7, Angeloni 3, Fucka 7, Salvestrini 4, Ameri [L], Luzzi 4, Turlà, Vaccaro [L]. n.e. Cosi, Brzezinska





Canovi Cop. Nolo 2000 Sassuolo: Lancellotti 1, Obossa 14, Crisanti 7, Bordignon 9, Squarcini 11, Joly 12, Zardo [L] Bici 1, Provaroni 2, Gatta 1, Galletti. n.e. Martinelli





Arbitri: Giuseppe Maria Di Blasi e Stefano Caretti di Roma