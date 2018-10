Inserita in Sport il 28/10/2018 da Direttore Tornei: Dal 29 al 31 ottobre a Terrasini il X Memorial Renzo Lo Piccolo 10^ edizione per il torneo dedicato a Renzo Lo Piccolo

28 OTTOBRE 2018 TERRASINI (PA). Dal 29 al 31 ottobre in campo a Terrasini per il X Memorial Renzo Lo Piccolo. Le più importanti società di puro settore giovanile della Sicilia Occidentale, parteciperanno a quello che ormai è diventato il torneo che inaugura la stagione calcistica. Tre giorni di puro divertimento che all’interno del centro sportivo “Gazzara Club” di Terrasini, vedrà affrontarsi in incontri delle formazioni delle categorie pulcini e primi calci, il tutto diretto dagli arbitri dell´Associazione Siciliana Arbitri-Palermo.