Inserita in Cultura il 27/10/2018 da Direttore Scuola e università: Pistorino confermata segretaria generale della Flc Cgil Sicilia Palermo, 27 ottobre 2018 – La segretaria generale uscente della Flc Cgil Sicilia, Graziamaria Pistorino, è stata confermata alla guida dell’organizzazione dall’Assemblea dei delegati siciliani che si è riunita a Terrasini (Palermo) per il IV Congresso regionale.

“Ringrazio i delegati regionali della mia organizzazione – ha detto Pistorino – per la fiducia che mi hanno rinnovato. Continuerò il lavoro portato avanti dalla Flc Cgil Sicilia, a tutti i livelli e in tutti gli ambiti, per la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori di tutti i comparti della conoscenza: dalla scuola all’università alla ricerca alla formazione professionale”.

“Ma soprattutto – ha aggiunto – non smetteremo mai di batterci quotidianamente perché anche in Sicilia si raggiungano gli stessi standard qualitativi e quantitativi delle Regioni più avanzate del nostro Paese. La Sicilia e gli studenti siciliani, infatti, ancora oggi subiscono un gap di infrastrutture e servizi inaccettabile, che rischia di peggiorare ulteriormente a causa del regionalismo differenziato proposto nel Def dal governo nazionale. I nostri ragazzi devono avere le stesse opportunità di crescita di tutti gli altri”.

Al Congresso hanno partecipato, tra gli altri, il segretario generale nazionale della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, e il segretario generale della Cgil Sicilia, Michele Pagliaro.