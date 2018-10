Inserita in Cultura il 27/10/2018 da Direttore Salvatore Antibo, Gianni Nanfa e l’assessore regionale all’istruzione Roberto La Galla, il 27 ottobre 2018, al Teatro Totuccio Aiello di Carini Salvatore Antibo, Gianni Nanfa e l’assessore regionale all’istruzione Roberto La Galla, il 27 ottobre 2018, a Villa Buffa via Agrumeti n. 42 a Carini, per la presentazione del corso a sperimentazione sportiva della scuola secondaria di primo grado.

Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è importante «contribuire a migliorare l’attività intellettuale dello studente attraverso l’esercizio fisico»

(Afu) Sarà l’assessore regionale all’Istruzione Roberto La Galla a porgere il saluto a nome della Regione Siciliana per l’inaugurazione dell’anno scolastico dell’istituto comprensivo Renato Guttuso di Carini che ha avviato, tra i pochissimi in Sicilia, il corso a sperimentazione sportiva della scuola secondaria di primo grado. A porgere il saluto con il dirigente scolastico dell’istituto, la professoressa Anna De Laurentiis, anche il sindaco di Carini Giuseppe Monteleone e la coordinatrice della classe I sezione C a indirizzo sportivo, la professoressa Rosalba Cavarretta. L’appuntamento è per il 27 di Ottobre 2018, alle ore 10.00, presso Villa Buffa in via Agrumeti n. 42 a Carini. Saranno presenti, tra gli altri, il prof. Gianni Nanfa (attore, cabarettista e docente italiano) e Salvatore Antibo (mezzofondista italiano, due volte campione europeo e vicecampione olimpico dei 10000 m a Seul 1988, unico atleta italiano ad avere vinto una gara in Coppa del mondo, e primatista italiano dei 5000 e 10000 metri) e gli atleti olimpionici Antonio Selvaggio e Giovanni D´Aleo, docente in servizio presso l’Istituto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota al dirigente scolastico, nel ringraziare per l’invito, ha precisato, riferendosi al nuovo corso di studi, quanto sia importante «contribuire a migliorare l’attività intellettuale dello studente attraverso l’esercizio fisico». Ha fatto pervenire una nota di congratulazione per le molteplici iniziative e per l’evento, anche l’onorevole ministro alla Istruzione prof. Marco Bussetti.