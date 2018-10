Inserita in Cronaca il 27/10/2018 da Direttore CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo: allerta meteo arancione a partire da domenica 28 ottobre Allerta meteo arancione dalle prime ore di domani, domenica 28 ottobre, e per le successive 24-36 ore.

Il sindaco Nicola Rizzo invita alla prudenza informando la cittadinanza che «il dipartimento regionale della Protezione Civile ha segnalato, con codice arancione, cioè di preallarme, condizioni meteo avverse per l’intera giornata di domani domenica 28 ottobre».

La protezione civile regionale ha diramato un avviso in cui prevede, per tutta la giornata di domenica 28 ottobre, e per le successive 24-36 ore, condizioni meteo avverse con venti da forti a burrasca e mareggiate lungo le coste esposte. Previste precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco.

In base al bollettino della Protezione civile “i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”