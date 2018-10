Inserita in Cronaca il 27/10/2018 da Direttore Progetto Tagliavia (frazione di Monreale) Miglioramento e potenziamento della Produzione Agricola e Casearia a favore dei disagiati della Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte Lunedì 29 ottobre alle ore 11,00 conferenza stampa presso la “Cittadella del Povero e della Speranza”, in via Decollati, nella chiesa “Casa di Preghiera per tutti i Popoli” per la presentazione del:

Progetto Tagliavia (frazione di Monreale) Miglioramento e potenziamento della Produzione Agricola e Casearia a favore dei disagiati della Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte

Il Progetto è stato promosso dai Rotary Club Palermo Agorà (capofila), Palermo Ovest, Palermo Nord, Cefalù, Baia dei fenici e ha ottenuto la Sovvenzione della Rotary Foundation per l’area Sviluppo Economico e Comunitario.

Alla conferenza stampa saranno presenti le autorità Rotariane: Giombattista Sallemi, Governatore Distretto 2110 Maurizio Triscari, Past Governor e Presidente della Commissione Rotary Foundation Saranno presenti i Presidenti dei Rotary Club proponenti Inoltre parteciperanno l’Assessore alla Cittadinanza Solidale Giuseppe Mattina, Delegato dal Sindaco Orlando Prof. Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Don Pino Vitrano, responsabile della Missione Speranza e Carità.