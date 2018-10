Inserita in Cronaca il 27/10/2018 da Direttore MARINA MILITARE: SUPPORTO MEDICO AD UN MOTOPESCA NAZIONALE IN MEDITERRANEO CENTRALE DA PARTE DI NAVE CASSIOPEA L´Unità è attualmente impegnata nell´ambito dell´operazione Vigilanza Pesca

Ieri mattina il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare impegnato in regolare attività di pattugliamento nel Mediterraneo Centrale nell´ambito delle operazioni di Vigilanza Pesca (Vi.Pe.), ha risposto ad una richiesta di supporto sanitario proveniente dal motopesca italiano "Nuovo Cosimo", per un infortunio occorso ad un membro dell´equipaggio.

L´unità ha prontamente ridotto le distanze e, appena giunta in prossimità del peschereccio, ha inviato il proprio team sanitario a bordo che ha visitato il marittimo e diagnosticato un trauma da contusione a una gamba, somministrando la terapia del caso. Le condizioni del paziente non hanno richiesto l´evacuazione dell´infortunato.

Terminato l´intervento sanitario, il pattugliatore Cassiopea ha ripreso il normale pattugliamento nell´area di operazione.