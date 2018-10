Inserita in Cronaca il 26/10/2018 da Direttore Il Comune di Valderice è transitato nell’A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). Si informa che, giovedì 25 ottobre 2018, all’Anagrafe del Comune di Valderice è subentrata l’A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), gestita dal Ministero dell’Interno, in applicazione dell’art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

L’A.N.P.R., è la banca dati nazionale nella quale verranno riversati, obbligatoriamente, i dati di tutte le anagrafi degli 8.000 Comuni italiani.

Il Comune di Valderice, è tra i primi comuni della Sicilia (il 2° a livello provinciale ed il 14° a livello regionale) a condividere questo percorso di ammodernamento e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che consentirà di evitare duplicazione di comunicazioni tra gli Enti preposti, di garantire un più elevato grado di qualità dei dati anagrafici e di semplificare i processi migratori (iscrizioni, cancellazioni anagrafiche e cambiamenti di abitazione).

Questo nuovo sistema di gestione informatizzata dell’Anagrafe nazionale, per il quale il decreto ministeriale 194/2014 ha stabilito i requisiti di sicurezza, consentirà, fra l’altro, a qualsiasi persona iscritta di operare visualizzazioni e di richiedere certificati anagrafici presso qualsiasi comune italiano si trovi, indipendentemente dall’iscrizione nel proprio comune di residenza. lì, 26.10.2018

Il SINDACO - f.to Francesco Stabile