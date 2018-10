Inserita in Sport il 26/10/2018 da Direttore Libertas, impegno massiccio nei campionati giovanili I risultati più che soddisfacenti della scorsa stagione, due semifinali regionali con under 18 e under 13, hanno indirizzato la dirigenza della Libertas Alcamo a gettarsi, quasi a 360 gradi, sul settore giovanile. E’ così arrivata una partecipazione massiccia di squadre che sono state iscritte regolarmente ai tornei federali. La società alcamese prenderà parte, quindi, ai campionati Under 14, U15, U16 e U18. I più piccoli sono guidati da Vincenzo Ferrara, stesso coach della squadra di serie C, mentre gli altri tre gruppi sono affidati a Giuseppe Chimenti, responsabile del settore giovanile e team-manager della serie C. I due allenatori sono stati protagonisti, lo scorso anno, nelle semifinali regionali venendo eliminati da Milazzo (U13) e Ragusa (U18) che poi conquistarono nettamente i titoli siciliani di categoria. A completare l’impegno nel settore giovanile anche la partecipazione al campionato esordienti con i centri minibasket, collegati alla Libertas, Avatar Alcamo e Fortitudo Balestrate. Il primo campionato che parte è quello under 16. La Libertas debutterà lunedì prossimo, in casa alle 20.30, con il Leonardo Da Vinci di Palermo. Quella di coach Chimenti è una squadra che rappresenta Alcamo e il suo hinterland. Il roster è infatti composto, oltre che da alcamesi, da ragazzi provenienti da Castellammare del Golfo, Calatafimi, Balestrate e un nuovo gruppo prelevato da Partinico. Alcamo, 25 ottobre 2018