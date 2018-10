Inserita in Sport il 25/10/2018 da Direttore SERIE B FEMMINILE: DOMANI LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA DELLA VIRTUS TRAPANI Trapani 25 ottobre 2018 - Si svolgerà domani sera, venerdì 26 ottobre, alle 20:30 presso il Palavirtus di Trapani in via XI settembre, la presentazione ufficiale della squadra femminile della Virtus Trapani che parteciperà al prossimo campionato di serie B.

Dopo la storica promozione ottenuta lo scorso anno al termine di una stagione esaltante, dopo 19 vittorie consecutive, le ragazze guidate dal confermato coach Massimo Cardillo, sono pronte per affrontare un campionato importante come la serie B che a Trapani manca da oltre 20 anni.

L’inizio del campionato è fissato per sabato prossimo, con le trapanesi che esordiranno in trasferta a Palermo, contro la Stella Basket, alle 18,30 al Pala Mangano.

Alla presentazione parteciperanno il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, l’assessore allo Sport, Enzo Abbruscato, e tutta la grande famiglia della Virtus Trapani.

Nel corso della serata verrà presentata anche la squadra maschile che partecipa al campionato di serie D.