Inserita in Sport il 25/10/2018 da Direttore Marsala Calcio: Affidato il Nino Lombardo Angotta per il resto della Stagione Sportiva 2018-2019 Marsala Calcio: Affidato il “Nino Lombardo Angotta” per il resto della Stagione Sportiva 2018-2019



La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. è lieta di comunicare che lunedì 22 ottobre u.s., in completo accordo con l´Amministrazione Comunale, è stato redatto e firmato l´atto di affido dello stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” fino al 30 giugno 2019. La nostra Società si farà carico di tutte le spese necessarie per il personale di custodia e pulizia dell´intera struttura (interna ed esterna), della manutenzione ordinaria e sportiva del manto erboso, delle spese di minuta manutenzione (edile – impiantistica), del 20% del totale di spesa per l´approvvigionamento di corrente elettrica, con una fideiussione a garanzia nei confronti del Comune di Marsala di € 5.000,00. Rimangono invece a carico del Comune di Marsala la manutenzione straordinaria e l´80% del totale di spera per l´approvvigionamento di corrente elettrica. La Concessionaria (la Nostra Società) dovrà inoltre concedere l´impianto di gioco alle Società Scuola Rugby Marsala e Sport Club Marsala Dilettanti 1912 s.r.l.s.d., per quanto riguarda quest´ultima per le partite interne di Campionato e Coppa (campionato di Eccellenza Sicilia), nonché per un allenamento il giovedì e un allenamento di rifinitura prima delle partite casalinghe, a discrezione della stessa Società (Marsala 1912). Il documento è stato validato dalle firme del Dirigente Comunale dott. Giuseppe Fazio e del Vice-Presidente Vicario della Nostra Società dott. Antonino Lo Presti.

Marsala, 25/10/2018