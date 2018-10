Inserita in Sport il 24/10/2018 da Direttore Formazione Scuola Regionale CONI La Delegazione CONI di Trapani con la presente inforrna che a partire dal mese di Novembre p.v. si svolgeranno presso la sede del CONI n via della Quercia 12, due corsi di formazione gratuiti proposti dalla Scuola Regionale di Sport della Sicilia: CORSO PER DIRIGENTI SPORTM 1o livello (dat 5 al21 novembre)

Il corso fornirà gli strumenti che consentiranno al Dirigente Sportivo di operare nel migliore dei modi durante 1´espletamento de1le proprie funzioni; si fomiranno ai partecipanti le conoscenze basilari, sia in arnbito normativo concemente l´attività sporlive: elerrenti di diritto sporlivo (l´organizzazione del sistema sportivo nazionale, i rapporli tra gli enti che.lo compongono), sia elerrenti concernenti i principi di management dello spoft. in parlicolare del ruolo e dei principali problemi della gestione sportiva trasmettendo così loro, capacità di analisi strategica, di progettazione e dell´organizzazione di gestione delle risorse Lrmane (staff professionali e volontari).

CORSO BASE PER ISTRUTTORE DEL SETTORE GIOVANILE (9 - 10 novembre) il cui obiettivo è di contribuire alla formazione delle competenze essenziali relative alla figura dell´Istruttore Giovanile, cioè conoscere le carafieristiche generali della crescita e apprendere i principi ed i rnetodi fondamentali per 1´avviamento allo sport in età 6-11.

Gli interessati potranno procedere alf iscrizione on-line ai suddefii corsi, collegandosi alla pagina ìstituzionale del CONI SICILIA/Scuola Regionale dello Sport.



Trapani,23 Ottobre 201 8