TRIATHLON San Vito lo Capo

11° TRIATHLON TRIATHLON SPRINT “ MEMORIAL ROBERTO MICELI”

Ancora un successo l’ undicesima edizione del Triathlon Sprint “Memorial Roberto Miceli” disputatosi sulla distanza di 750m nuoto, 20km bici e 5km corsa, manifestazione patrocinata dall’Amministrazione Comunale rappresentata dal vice-sindaco Franco Valenza e dalla Consigliera Rosa Cusenza e organizzata dal Triathlon Team Trapani unitamente all’ Aquarius Nuoto e all’Hotel Mediterraneo e i fondamentali partners A.O.T.S., Club Panathlon di Trapani, ARS Sicilia e con il supporto della Polizia Municipale locale.

Le condizioni climatiche favorevoli, splendido sole e mare piatto, hanno permesso una due giorni dedicata alla triplice disciplina e ad impreziosire l’evento è arrivato al momento della premiazione finale lo staff organizzativo della prova di coppa del mondo di sci 3tre di Madonna di Campiglio con in testa il segretario generale Letizia Volta a sfoggiare la sfera di cristallo, è stato un modo per unire le due località che hanno un punto di forza fondamentale nel coniugare sport e turismo, logicamente soddisfatto Leo Vona e la Fam Miceli, promotori del’evento, per la continua crescita qualitativa e soprattutto per i tanti partecipanti provenienti dal Nord Italia.

Ad aprire al sabato con le gare riservate al settore giovanile valevole per la finale del Trofeo Sicilia con triathleti dai 6 ai 18 anni che a colpi di bracciate, pedalate e corsa si sono dati battaglia per conquistare punti per la classifica finale; nei minicuccioli m. primo Alessandro Farruggia Extrema Pa su Valentino Decina e Federico Russo e in quella femminile prima Giulia Rizzo Fiamme Cremisi Tp; nei cuccioli m. vince Giorgio Orlando Extrema Pa sui Trapanesi Giuseppe La Sala e Davide Lombardo Fiamme Cremisi e nella femminile prima la Trapanese Manuela Pietrarossa seguita da Giulia candido e Agnese Pernice; nella cat esordienti m vince Alessandro Rizzo Fiamme Cremisi Tp su Alberto Lo Casto TCPA2 e Alessandro Nani’ Triathlon Naso ed in quella femminile podio tutto Now team Pa con Chiara Catalano, Enrica Angilella e Giorgia Di Piazza; nei ragazzi sul gradino piu’ alto Salvatore Geraci Now Team sul compagno Giovanni Lombardo e Mattia Mondo Magma Team CT; nelle ragazze tutto Now Team con Marta Catalano, Michela Hopps e Marta Di Gregoli; nei youth A vince Ruggero Pagano TCPA2 su Pietro Amoroso Now Team e Gabriele Contro’ Magma Team; nella youth A f. prima Irene De Luca Now Team su Tea Costanzo Multisport CT e Sofia Niceta TCPA2; nei youth B m. Lorenzo Messana Now Team su Samuele Faro Magma Team e Guglielmo Platania Multisport Ct; youth B f. prima Elena Madia Now Team, nei Junior primo Giorgio trimarchi.

La domenica nello sprint pronostico della vigilia rispettato con gara velocissima decisa nell’ultima frazione di corsa con la vittoria in campo maschile di Marco Parrinello della Multisport Catania in 57’58” relegando al secondo posto il forte atleta della Can. Roggero di Lauria di Palermo Dario Monfrecola in 58’26”, terzo Daniele Enriquez Aquademia Palermo in 59’11”, al quarto posto Luigi Saporito Now Team in 59’38”, quinto Diego Santoro Pianeta Sport Reggio Calabria 1h00’26”, sesto Marco Lagona Life Triathlon Ct 1h00’38”. Migliori dei Trapanesi i fratelli Michele e Peppe Trapani appaiati all’undicesimo posto in 1h01’47” ed in campo femminile di Maria Grazia Prestigiacomo del Can. Roggero Lauria che ferma i cronometri ad 1h05’36” aggiudicandosi per la sesta volta l’ambito trofeo, al secondo posto Marianna La Colla della Life Triathlon in 1h07’44”, terza Gaia Patrinicola Magma Team 1h11’20”, quarta Gabriella Loiacono Aquademia Pa 1h11’36”, quinta Caterina Bonanno MTB Sicily Messina 1h12’18”, sesta Giulia Indelicato Magma Team 1h12’46”. Buone prestazioni per il Triathlon Team Trapani con i podi di categoria di Peppe Trapani primo, i terzi posti di Adriana Strazzera e Oscar Tipa e il secondo posto di Nicolo’ Obiso. Gran finale con il tradizionale Cous-Cous party.