Inserita in Politica il 23/10/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: governo Musumeci incoerente su voto segreto “Il voto segreto con il quale è stato bocciato il ddl sulla nomina dei revisori dei conti è la dimostrazione della grave incoerenza di questo governo”. Lo ha detto nel corso del suo intervento in Aula il presidente del gruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

“Solo pochi mesi fa il presidente Musumeci aveva chiesto al presidente dell’Ars l’abolizione del voto segreto per ragioni ‘di etica, di trasparenza e di rispetto verso gli elettori’. Oggi la maggioranza - ha aggiunto - ha chiesto il ricorso al voto segreto su un ddl tecnico, votando per la bocciatura assieme a componenti della stessa giunta Musumeci. Un grave atto di incoerenza politica - ha concluso- che per l’ennesima volta paralizza l’attività parlamentare”.



