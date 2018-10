Inserita in Politica il 23/10/2018 da Direttore Gela, Manifestazione contro le intimidazioni incendiarie, Mancuso (FI): "In prima fila da cittadini liberi per dire basta all´illegalità"



Palermo, 23/10/2018: "Prima ancora che da rappresentanti delle Istituzioni ci saremo da cittadini liberi e vicini ad un dramma tanto serio". Così l’on.le Michele Mancuso, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all´Assemblea Regionale Siciliana in merito all’invito a partecipare a #vertenzagela, la manifestazione di sabato 27 ottobre a Gela, contro gli atti intimidatori dei giorni scorsi, ai danni dei commercianti locali.

"La città - continua il Parlamentare - merita la massima attenzione da parte di tutti gli attori che in questo territorio abbiamo delega a rappresentarla. Sono giorni difficili, ma le cadute servono a rialzarsi. I cittadini gelesi hanno giuste motivazioni, nonostante l´amarezza e le preoccupazioni".

"Il mio auspicio - conclude Mancuso - è che più gente possibile possa, con la propria presenza, contribuire a dire ´basta´ alla sopraffazione e all’illegalità. La dignità della persona è sacra, non dovrebbe mai essere calpestata".