Libro Le navi dei Florio dell´Arch. Paolo Piccione

Nella vasta e articolata bibliografia dedicata ai Florio, mancava una pubblicazione esclusivamente dedicata all’attività che diede maggior prestigio e potenza economica alla famiglia calabro-siciliana: l’armamento e la navigazione.

Questo libro riempie il vuoto storiografico fornendo, in una sintesi dettagliata, la storia delle compagnie di navigazione fondate a Palermo da Vincenzo e Ignazio Florio. Dai primi battelli a vapore a ruote ottocenteschi, ai grandi piroscafi transatlantici fino alle moderne motonavi degli anni trenta.

I Florio furono i più grandi armatori siciliani del XIX secolo, i primi che collegarono la Sicilia con il continente, i primi ad attivare le rotte transatlantiche tra la penisola italiana e il Nord America con servizi regolari di linea. Fondarono l’imponente Navigazione Generale Italiana fondendo la loro flotta con quella genovese di Rubattino, la grande compagnia avrebbe dominato per oltre quarant´anni le rotte commerciali e postali del Mediterraneo con collegamenti verso l’America e oltre Suez.

Il libro comprende anche un capitolo dedicato agli yacht e alle barche da regata di Ignazio Florio e uno al cantiere navale di Palermo, fondato dallo stesso imprenditore. Il testo è corredato da un’ampia iconografia per la più parte inedita. Disegni delle navi, dipinti, fotografie e materiale pubblicitario d’epoca permettono uno sguardo sulla storia marittima dei Florio, di Palermo e della Sicilia in generale.





Paolo Piccione, divide la sua attività professionale tra la progettazione di allestimenti navali e nautici e la ricerca storica sulla marina mercantile.

Ha curato e allestito mostre ed esposizioni tra cui, nell’ambito delle manifestazioni per Genova 2004 Capitale Europea della Cultura, Transatlantici. Scenari e sogni di mare. Nel 2011, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia ha curato la mostra Raffaele Rubattino. Un armatore genovese e l’Unità d’Italia e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha realizzato la ricostruzione del piroscafo Lombardo esposto in scala ridotta presso il nuovo museo Garibaldino di Caprera. Nel 2013 ha realizzato a Genova la mostra Transatlantico Rex. Il Mito e la Memoria, curando anche il relativo catalogo. Ha insegnato cultura navale presso il corso di design navale e nautico dell’Università di Genova e presso i masters in design navale dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sul tema dell’architettura e storia navale tra cui i libri: Transatlantici. Storia delle grandi navi passeggeri italiane (Genova 2003); Giò Ponti. Le Navi. Il progetto degli interni navali (Milano 2007); Nino Zoncada, interni navali 1935-1975 (Genova 2007); Le navi di Garibaldi. Storia dei piroscafi Piemonte e Lombardo (Genova 2011).

