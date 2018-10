Inserita in Sport il 22/10/2018 da Direttore Pall.Trapani: Domani conferenza stampa pregara Domani, martedì 23 ottobre, alle ore 16.30, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, in occasione del turno infrasettimanale, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della quarta giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

Cameron Ayers (2B Control Trapani): “Non possiamo di erto essere felici per la partita disputata a Rieti. Tuttavia la nostra è una squadra giovane che si sta imparando a conoscere. Mercoledì affronteremo Casale che è una delle squadre favorite per vincere il campionato e vogliamo assolutamente cancellare queste due sconfitte esterne consecutive. Ritornare a giocare davanti al nostro pubblico sarà di certo uno stimolo in più per fare bene”.