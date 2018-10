Inserita in Cronaca il 22/10/2018 da Direttore

Salemi, nuovo step della differenziata: in distribuzione kit gratuiti

Dal 3 dicembre nuovo calendario di raccolta

Venuti: “Più controlli contro chi abbandona i rifiuti senza regole”

SALEMI (TRAPANI) - Al via a Salemi la consegna gratuita dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta. Si apre così una nuova fase di un percorso iniziato nel dicembre del 2016. Il kit, che sarà in distribuzione fino al 30 novembre presso l´Avis di via Leonardo da Vinci, prevede cinque contenitori di altrettanti colori diversi: blu per carta e cartone, giallo per plastica e metalli, verde per il vetro, marrone per l´organico e grigio per il secco non riciclabile. Il kit prevede inoltre un sesto minicontenitore destinato ai rifiuti organici e facilmente utilizzabile in cucina. "Andiamo avanti con l´obiettivo di raggiungere al più presto la quota del 65% di differenziata - afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti -. La stragrande maggioranza dei cittadini salemitani ha dato dimostrazione di grande senso civico ed è con loro che vogliamo continuare un percorso di condivisione. I nuovi kit consentiranno di migliorare la qualità dei rifiuti differenziati e di aumentare i controlli - aggiunge Venuti -, rendendo la vita difficile a chi ancora si ostina ad abbandonare i rifiuti senza rispettare le regole".





La consegna dei kit rappresenta infatti il primo step di una nuova fase della raccolta differenziata a Salemi, che prenderà il via il 3 dicembre con il nuovo calendario di raccolta. I nuovi contenitori saranno abbinati all´utenza attraverso un codice alfanumerico e grazie ad un dispositivo elettronico sarà possibile, a regime, rilevare gli svuotamenti. Per questo motivo dopo l´avvio del nuovo servizio i vecchi contenitori non dovranno più essere utilizzati. Istituito, inoltre, il numero verde 800.234.585 a cui i cittadini potranno rivolgersi per tutte le informazioni e per accedere anche a due servizi aggiuntivi: lo smaltimento dei rifiuti ´verdi´ prevenienti dalle potature e quello dei rifiuti ingombranti.





Questi gli orari di consegna dei contenitori: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.30 e dalle 16 alle 20.30. Per ritirare i contenitori sarà necessario presentare un documento di identità e il codice fiscale dell´utente.Qualora il ritiro venga effettuato da un delegato, questi dovrà essere munito di documento d’identità e delega scritta accompagnata da copia del documento d’identità e codice fiscale del delegante. I kit sono destinati ai numeri civici in cui sono presenti fino a un massimo di quattro utenze familiari, mentre per i grossi condomini i contenitori verranno consegnati direttamente presso lo stabile dagli operatori di ´Energetikambiente´, società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Salemi. Per le utenze non domestiche la dotazione dei contenitori varierà in base alla tipologia di attività svolta e verrà consegnata direttamente presso l´attività. "La consegna gratuita dei kit alla cittadinanza era una promessa fatta al momento dell´introduzione della differenziata - ricorda il vicesindaco Calogero Angelo -, oggi l´Amministrazione mantiene fede a quella promessa fatta ai cittadini".





La nuova fase di raccolta differenziata prevede, inoltre, cinque serate informative nel mese di novembre per comunicare alla cittadinanza tutte le novità. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 5, alle 18, presso il Centro Kim. Stesso orario anche per il secondo incontro, fissato per l´8 novembre presso l´istituto Figlie della Beata Vergine Maria Assunta di contrada Ulmi. Martedì 13, sempre alle 18, le novità della raccolta differenziata verranno illustrate presso la ex scuola elementare di contrada San Ciro. Il quarto appuntamento è stato fissato per martedì 20, alle 19, presso la ex scuola elementare di contrada Pusillesi. L´ultimo incontro è previsto per lunedì 26, alle 18, presso il Gruppo Scout Salemi 1 che ha sede nell´ex scuola Agraria di contrada Sant´Antonicchio.