Inserita in Salute il 20/10/2018 da Direttore Amato (Confintesa Sanità): Il nuovo assetto della governance in SEUS necessità attesa da tempo “La necessità riorganizzativa dei vertici della SEUS era qualcosa che tutti paventavano da tempo e di cui si sentiva grande necessità. Anzi, è strano il contrario, cioé che un ingranaggio così importante del complesso sistema sanitario siciliano non fosse stato sistemato dal punto di vista della governance e, da quel che si apprende, avrà figure importanti già presenti negli enti ospedalieri nonché del nuovo CdA a cui Confintesa Sanità porge i migliori auguri di buon lavoro” dichiara così il Segretario Nazionale di Confintesa Sanità, Domenico Amato, in merito al nuovo assetto che verrà siglato lunedì 22 ottobre 2018 con la conferma delle modifiche statutarie della SEUS e la nomina di un CdA che dovrà traghettare l’azienda verso il progetto AREUS.

Anche il Coordinatore Regionale di Confintesa 118, Mario Manzo, il Segretario Aziendale di Palermo, Francesco Corrao ed il Segretario Organizzativo, Giovanni Corrao, si uniscono agli auguri di buon lavoro ed esprimono soddisfazione per il nuovo assetto aziendale: “Ci sono competenze che aspettavamo da tempo fossero inserite ai vertici della SEUS e dallo statuto si evince che l’azienda avrà un percorso gestionale molto simile ad un’azienda ospedaliero, cosa che ci aggrada molto in un’ottica di crescita”.

Roma lì, 20/10/2018