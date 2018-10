Inserita in Salute il 20/10/2018 da Direttore

End Polio Now e il Word Polio Day

Il Rotary Palermo Montepellegrino impegnato a promuovere la raccolta e l´evento





Ninni Genova, presidente del Club, invita tutti a diventare protagonisti in questa grande battaglia





Nel 1985 il Rotary International lancia il programma "PolioPlus" a completamento di quell´impego che era già cominciato nel 1979 proprio nelle Filippine dove vengono vaccinati più di 6 milioni di bambini. Si trattava, e poi lo è diventato sul serio, di un impegno ventennale finalizzato alla eradicazione della poliomielite nel mondo. Erano gli anni in cui le sacche di povertà nel sud del mondo impedivano un intervento capillare per eradicare questo terribile male dalla faccia della terra. PolioPlus in ragione proprio di queste finalità è uno dei più ambiziosi programmi umanitari che siano mai stati intrapresi da una associazione privata, in questo caso il più importante ente service sul pianeta. Rimarrà, per quanti studieranno il secolo appena trascorso, il migliore esempio di collaborazione tra privato e pubblico nella lotta alle malattie e, come dicono i dati, lo è anche per il 21° secolo.





Contemporaneamente alla crescita del programma di eradicazione della poliomielite nel mondo, sono notevolmente aumentati l´impegno e il coinvolgimento del Rotary. Dal 1990, infatti, il Rotary ha trasferito la sua azione dalla semplice fornitura del vaccino a tutti i Paesi in via di sviluppo, in numero, purtroppo sempre crescente, al supporto scientifico, tecnico e medico a coloro che si occupano dell´assistenza sanitaria sul campo, preoccupandosi di formare il personale che opera nei tanti laboratori disseminati nel mondo a riconoscere il virus e collaborando con i governi di tutto il mondo in quella che è già passata come la storica campagna per la salute e il benessere nel mondo. L´obiettivo del Rotary è, con il suo storico motto "End polio now", quello della eradicazione totale della poliomielite, obiettivo che, per la verità, i dati dicono essere molto vicino, in quanto mancano da vaccinare solamente quattro paesi.





La Giornata Mondiale della Polio, che ufficialmente viene celebrata il 24 ottobre, è stata istituita dal Rotary International per ricordare l´anniversario della nascita del dott. Jonas Salk, a capo di quella squadra che ha creato il primo vaccino antipolio.





E per celebrare questo evento e promuovere e celebrare il World Polio Day, anche il Rotary Palermo Montepellegrino, è impegnato a promuovere l´evento sui social media, organizzare una visione di gruppo in seno alla comunità palermitana e più in generale siciliana; condividere le attività svolte dal proprio club sui social media, usando l´hashtag #endpolio.





Il presidente del Club Ninni Genova ha voluto che ciascun socio raggiungesse le aziende, le attività imprenditoriali e commerciali, gli amici, perché «il Rotary chiama tutti a unirsi a noi in questo sforzo di portata storica. Una sola delle malattie umane, il vaiolo, è stata definitivamente sconfitta fino a oggi. Adesso abbiamo la migliore delle opportunità per far sì che la seconda sia la poliomielite».





In molti negozi, non solo del palermitano (anche ad Alcamo si ha un centro di raccolta presso la Pasticceria di Enza Pizzolato in via Fratelli Sant´Anna), sono esposti le locandine della campagna d´informazione e, nella maggior parte dei casi, all´interno ci sono dei salvadanai per raccogliere, quanto più possibile, ulteriori fondi. «Lì bisogna recarsi – ha continuato Ninni Genova – per fare ciascuno la propria parte e diventare protagonisti in questa grande battaglia. Il futuro dell´umanità passa anche attraverso un nostro gesto concreto».





Antonio Fundarò