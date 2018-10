Inserita in Sport il 17/10/2018 da Direttore Domani conferenza stampa pregara Domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 17.15, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della terza giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale.

Giorgio Artioli (2B Control Trapani): “Dopo la sconfitta di Latina il rammarico è tanto. Nella prima metà gara eravamo un po’ disuniti ma poi ci eravamo ripresi alla grande e, alla fine credevo che avremmo vinto. Siamo una squadra giovane e con grandi motivazioni e sono certo che cresceremo molto. Rieti è una squadra che ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto. Sarà una partita durissima sia per la bravura dell’avversario che per il calore del loro pubblico. Per noi sarà la seconda trasferta consecutiva e vogliamo dimostrare di poter fare bene anche fuori casa”.