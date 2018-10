Concerto dell´associazione sportiva dilettantistica della Guardia di Finanza

Inserita in Tempo libero il 17/10/2018 da Direttore Concerto dellŽassociazione sportiva dilettantistica della Guardia di Finanza Si è svolto, come da programma, il concerto organizzato a Carugate dallŽANAS con l´associazione sportiva dilettantistica della Guardia di Finanza. Grande entusiasmo fra il pubblico che ha partecipato numeroso ed ascoltato il concerto, che non ha deluso le aspettative dei partecipanti. La Presidenza Nazionale, ancora una volta, ha sottolineato con quale grande impegno lŽAnas Carugate sta effettuando sul territorio interventi, volti a sensibilizzare giovani, anziani e la società in genere, al fine di valorizzare la cultura in generale ed in modo particolare creare centri di aggregazione volti al confronto per la crescita culturale. Il Presidente dellŽAnas Carugate, Leonardo Aurelio, ha ringraziato tutti i componenti della banda musicale che hanno offerto questo concerto alla cittadinanza. Durante il concerto, come noto, è stata effettuata anche una raccolta fondi per il sostegno della ricerca. LŽevento si è svolto allŽinterno della villa comunale di via Cesare Battisti, posto incantevole, giornata meravigliosa durante la quale gli artisti si sono potuti esibire nella loro massima espressione. Musica, arte e colori hanno cibato lo spirito di tutti i colori che sono intervenuti. LŽAssociazione Anas, come è noto, ha organizzato un altro interessante evento per venerdì pomeriggio. Un incontro con il Prof. Simon Petermann sulla diversità culturale come valore, che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Carugate il 19 ottobre alle ore 17:30. Oltre al Professore Petermann interverranno: lŽOnorevole Aldo Carcaci, il Senatore Enzo Galeota, il Professore Raffaele Zinno, lŽArchitetto Carlo Natale Procopio e lŽOnorevole Gianstefano Milani. LŽAnas, ancora una volta protagonista su queste iniziative, vuole precisare che la chiave di volta per lo sviluppo di una comunità e per la costruzione della Pace anche fra generazione è la cultura, lŽarte che rinnova i popoli e rigenera lo spirito