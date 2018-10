Inserita in Politica il 16/10/2018 da Direttore Sicilia. Lupo: maggioranza in crisi paralizza attività del parlamento “E’ ormai chiaro che la coalizione di Musumeci è in crisi e che rinviare i lavori d’aula non risolve il conflitto politico che paralizza la giunta e l’attività del Parlamento”. Lo ha detto nel corso del suo intervento in Aula il capogruppo, Pd Giuseppe Lupo.

“Anche il dibattito sul disegno di legge per le modalità di nomina dei revisori dei conti negli Enti regionali si è trasformato in uno scontro tra il presidente della commissione Pellegrino di Forza Italia e l’Assessore Armao. È preoccupante che il Governo Musumeci non abbia ancora presentato l’assestamento di bilancio annunciato a luglio, necessario per dare copertura finanziaria alle leggi di settore che comportano spesa”.

martedì 16 ottobre 2018