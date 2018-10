Inserita in Sport il 15/10/2018 da Direttore

TENNIS: IN CORSO IL TORENO OPEN “CITTA DEL SALE” AL CT TRAPANI

Tra tanta passione, divertimento e duro lavoro, è iniziato al Circolo Del Tennis di Trapani l’annuale torneo Open “Citta Del Sale”, appuntamento ormai tra i più classici e prestigiosi della provincia di Trapani.

Con i suoi 143 iscritti tra tabellone maschile e femminile, l’evento propone un tasso tecnico elevato, condito da un ottimo montepremi complessivo di 3600 euro.

Da alcuni giorni, sui campi in terra rossa di contrada Milo, la macchina organizzativa è partita con i primi tabelloni eliminatori, carichi di appassionati locali e non solo. I vari tabelloni di 4° categoria sono ormai giunti al termine, definendo a breve i nomi dei qualificati al tabellone successivo dei terza. Da metà settimana si entrerà poi nel vivo del torneo, quando scenderanno in programma i protagonisti più attesi nel tabellone dei 2° categoria. Diversi i nomi di spicco in entrambi i tabelloni, che nel fine settimana prossimo si spingeranno fino alle finali.

In campo maschile spicca il nome del veterano Alessio Di Mauro,(2.1), assiduo frequentatore, e spesso vincitore, dei diversi tornei organizzati in provincia. Insieme al siracusano ex “Davisman” e n.68 del mondo, l’altro favorito del torneo è il mazarese Omar Giacalone, in piena attiva anche internazionale. Sempre 2.1 a livello FIT, il 26enne locale ha un best ranking mondiale di n.325 nel 2016. A seguire tra i favoriti altri due Siciliani, entrambi con classifica 2.2 e capaci in passato di una classifica da top 1000 mondiale: Antonio Campo e Mirko Cutuli.

Interessante, anche in chiave futura, il tabellone femminile, dove spicca senza dubbio il nome di Corinna Dentoni. La bella toscana, classe 1989, vanta ormai una carriera decennale anche a livello internazionale, che l’ha portata fino al n.132 del mondo nel 2009. Per lei ben 8 titoli a livello ITF, diverse apparizioni anche nel circuito maggiore WTA, tra cui 2 primi turni nel tabellone principale del Roland Garros nel 2009 e nel 2011. Ancora tra le più forti 2° categoria in Italia, la Dentoni,(2.1), arriva a Trapani con i favori del pronostico. A provare a ribaltare le indicazioni della classifica ci proverranno in diverse, come la campionessa regionale pugliese Natasha Piludu e quella ligure Chiara Icardi, entrambe classe 1995 e rispettivamente 2.3 e 2.7. Oppure le giovani siciliane campionesse regionali under 14 e under 16 come Giulia Tedesco 2.5, classe 2002 e Anastasia Abbagnato 2.6 del 2003.

Un ricco appuntamento dunque, che si snoderà fino alle finali del weekend, condito anche dai tornei di doppio maschile, femminile e misto, oltre ad una serie di eventi e servizi messi in opera dall’intero staff del circolo del presidente Safina, che di certo non deluderà i tanti appassionati presenti.