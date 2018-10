Inserita in Sport il 15/10/2018 da Direttore Alessio Sundas - Proposta Cassano al Genoa Diritto di replica a seguito della telefonata intercorsa nella mattinata odierna con la società Virtus Entella. Proposta Cassano al Genoa



Facendo seguito alla telefonata intercorsa con l’ufficio stampa della società Virtus Entella Via Aldo Gastaldi 22 16043 Chiavari (GE) Anno di fondazione 1914 Matricola 932276 C.F. 03219400102 P.IVA 00209010990, in merito alla proposta che ho fatto al Genoa e al calciatore Antonio Cassano, coinvolgendo la società di Chiavari, l’Entella preciso quanto segue.

Dopo una ricerca mirata tra imprenditori disponibili a sponsorizzare questa operazione e avendo avuto una risposta positiva da parte di uno sponsor, ho inviato, nella giornata del 10/10/2018 una lettera alla società Genoa proponendogli come calciatore prima e successivamente allenatore delle giovanili di iniziare una trattativa per portare Antonio Cassano a vestire la maglia rosso-blu.

La società Entella in data odierna mi ha contattato e mi ha comunicato che Cassano non ha intenzione di accettare l’ingente somma di sponsorizzazione record né tantomeno nessuna panchina come allenatore o giocatore in serie A ben che meno al Genoa.

Prendo atto della decisione del giocatore che secondo me poteva essere un futuro grande allenatore, in una regione come la Liguria, dove sia i tifosi della Sampdoria che del Genoa hanno un’enorme ammirazione per il campione di Bari vecchia.

Per non parlare dello sponsor che non avrebbe avuto come unico obiettivo l’anno in corso, ma anche un enorme progetto dedicato al fuoriclasse.

Prendo atto, come viene riferito dal portavoce del club dell’Entella, che accetto l’unica volontà di Cassano che vuole rimanere ad allenarsi con la squadra di Chiavari.

Concludo sperando che l’Entella possa rimanere/salire in serie B e che sono disponibile ad una collaborazione con loro, sia per portare i miei giocatori (primavera / prima squadra) che ricerca main sponsor.

Alessio Sundas Sport Man