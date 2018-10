Inserita in Cronaca il 15/10/2018 da Direttore La storia e la cultura per costruire la pace Venerdì prossimo 19 ottobre nella sala consiliare del comune di Carugate, l´Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) ha organizzato un convegno-seminario rivolto agli anziani e ai giovani per prendere atto che la diversità culturale. Un valore sotto tutti i profili. Solo attraverso la cultura possono essere superati momenti di crisi morale, culturale e sociale.

Alla fine dell´incontro la psicologa intratterrà gli anziani sul problema delle dipendenze e sul problema delle malattie della terza età, fornendo loro una serie di strumenti utili per potere creare le condizioni sociali e nello stesso tempo migliorare la qualità della vita.