Mozione Acquisto drone per la P.M. di Campobello Il M5S di Campobello di Mazara, con il proprio Consigliere Tommaso Di Maria ha presentato una mozione di indirizzo al Sindaco al fine di dotare il Corpo della Polizia Municipale di un drone.

Qualche giorno addietro, ignoti incendiavano dei rifiuti collocati all´interno di una cava, già sequestrata qualche anno fa.

Tutto ciò non deve più accadere, ne va di mezzo la salute di tutti i cittadini.

La mozione impegna il Sindaco ad: “adoperarsi a trovare le risorse economiche, affinché la Polizia Municipale venga equipaggiata con uno o più droni, dotati di videocamera e fotocamera ad alta definizione con controllo remoto e possibilità di trasmissione immagini in tempo reale a sala operativa e/o operatore remoto, al fine di svolgere attività di polizia giudiziaria, di pattugliamento, di video-sorveglianza, di controllo e di individuazione di siti inaccessibili, trasformati in discariche abusive, di controllo di edifici dismessi e/o costruiti abusivamente e di controllo dei siti utilizzati come ricovero profughi”.

Contrastare l´illegalità con la tecnologia può essere un valido supporto per le forze dell´ordine che quotidianamente lottano per la nostra sicurezza ed incolumità.

Ringraziamo i Consiglieri sottoscrittori: Pulaneo Antonina (F.I.), Gentile Giacomo (Io Amo Campobello) e Passanante Gaspare (Lega), grazie a loro sarà possibile, se il consiglio comunale voterà tale mozione, avere una città più sicura, maggiore salvaguardia della salute del cittadino e tutela dell´ambiente.

