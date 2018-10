Inserita in Sport il 13/10/2018 da Direttore RIPARTE LA SERIE D: LA VIRTUS TRAPANI IN TRASFERTA DOMANI A MILAZZO Trapani 13 ottobre 2018 – Dopo la salvezza conquistata sul campo nella scorsa stagione la Virtus Trapani è pronta all’esordio di domani nel girone Nord della serie D regionale. Si riparte dal confermato coach Massimo Cardillo e dallo zoccolo duro dei giocatori che hanno fatto bene nella passata stagione, da Alessio Perrone, classe 1992, che sarà il capitano della squadra, ai giovani Gabriele Somma, Alessandro Schifano, Leo Peraino, Giuseppe Cardella ed Alessandro Bruno a cui si sono aggiunti gli esterni Vincenzo Modica e Andrea Minore, al ritorno con i colori gialloblu, la guardia Alberto Cardella, l’ala grande Vincenzo Martinez ed il pivot Gaspare Nicosia.

L’esordio è quasi proibitivo perché i gialloblu trapanesi affronteranno in trasferta l’ASD Svicolati, una delle corazzate del campionato, con inizio alle 18,30 al Palaverde di Milazzo.

Le dichiarazioni di coach Massimo Cardillo: “Ripartiamo con grande entusiasmo, con la società abbiamo allestito una squadra giovane inserendo qualche novità per cercare il giusto mix tra giovani e ragazzi con maggiore esperienza. La prima partita a Milazzo sarà subito difficilissima contro un avversario che sicuramente vorrà provare a primeggiare nel campionato ma noi faremo la nostra parte per cercare di dargli del filo da torcere"

Le dichiarazioni infine del vice Presidente Sergio Romano: “Siamo alla vigilia di un campionato dal quale mi aspetto una crescita ulteriore dei ragazzi che si sono salvati tranquillamente la scorsa stagione. Sulla carta la Serie D di quest´anno dovrebbe essere di un livello più elevato rispetto al passato con la presenza specialmente nel messinese di giocatori di categoria superiore. La speranza è di fare importanti progressi tecnici che ci consentano di migliorare la nostra posizione in classifica rispetto alla scorsa stagione. Dico semplicemente … in bocca al lupo Virtus Trapani!”