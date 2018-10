Inserita in Politica il 13/10/2018 da Direttore Comunicato stampa Presidente C.C. Paceco Il Consiglio Comunale di Paceco, convocato in seduta dŽurgenza dal Presidente Gaetano Rosselli lo scorso venerdì 12, con voto unanime(13 voti tra maggioranza e minoranza), ha respinto lŽatto deliberativo che impegnava il Comune a prendere in consegna il servizio idrico subentrando allŽEAS , ente in liquidazione. LŽAssesorato Regionale allŽEnergia infatti a seguito della legge regionale numero 16/2017 che pone in liquidazione lŽEAS e impone ai Comuni la presa in carico del servizio idrico, aveva nominato un Commissario ad Acta che ha dettato tempi e modalità per lŽiter consiliare. Il massimo consesso cittadino invece ha respinto la proposta, arrivata in aula peraltro con il parere contrario del responsabile del settore di competenza, considerando lŽimposizione dellŽAssessorato Regionale una forzatura gravosa per l´intera comunità ed insopportabile per le esigue risorse finanziarie ed umane dell´Ente. Il Sindaco Scarcella nel suo intervento ha ribadito la sua contrarietà allŽatto deliberativo e ha preannunciato che in sinergia con gli altri sindaci dei 16 Comuni della provincia di Trapani interessati avvierà un confronto con lŽAssessorato al fine di ottenere supporto nel subentro alla gestione del servizio idrico integrato.

Paceco, lì 13.10.2018

Gaetano Rosselli