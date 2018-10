Inserita in Sport il 13/10/2018 da Direttore Angela Milazzo acquistata a titolo definitivo dalla Saracena Colpo di mercato della Saracena Volley che guarda al futuro. La società ha acquisito a titolo definitivo dal Volley 96 la giovane schiacciatrice Angela Milazzo, classe 2003. L´atleta ha iniziato a giocare a pallavolo all’età di sette anni, prima nel CSI Milazzo e poi nel Volley 96. Lo scorso anno ha disputato, in prestito, il campionato under 16 con la Saracena conquistando la vittoria del torneo provinciale ed il terzo posto regionale. «Ho scelto la Saracena – ha detto Angela Milazzo - perché già durante la mia esperienza dell’anno scorso mi sono trovata molto bene ed ho voglia di crescere in questa società che è una grande famiglia. Mi auguro di poter dare il mio contributo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla dirigenza e spero di poter continuare a cresce nella Saracena sia sportivamente che umanamente». L’acquisto di Angela Milazzo che, in questa stagione sarà aggregata anche alla prima squadra, si inquadra nell’ottica della linea verde che la società della costa tirrenica sta perseguendo da diverse stagioni. «Anche quest´anno punteremo molto sul settore giovanile. Per il primo anno parteciperemo a tutte le categorie giovanili, con particolare attenzione all´under 16 e all´under 18 che per noi sono fondamentali per la crescita delle atlete da inserire in prima squadra sempre nell´ottica del progetto di linea verde che guarda al futuro. Con Angela abbiamo lavorato bene nella scorsa stagione sfiorando il titolo regionale under 16, trofeo in cui abbiamo potuto apprezzare le sue doti tecniche ed umane».