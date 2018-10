Inserita in Politica il 12/10/2018 da Direttore Incidente sul lavoro ieri sulla rete ferroviaria di Alcamo, Sindacati “a 66 anni non si possono continuare a svolgere queste attività”

“Non possiamo restare testimoni di quanto accaduto, l’ennesima morte bianca, un lavoratore che perde la vita nello svolgimento del proprio lavoro. A 66 anni non si possono continuare a far eseguire certe attività”, cosi i sindacati regionali di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, SLM Fast e Ugl Trasporti, in una nota esprimono vicinanza alla famiglia e ai colleghi di Antonino Marino, l’ingegnere dipendente di Rfi che ieri pomeriggio durante lo svolgimento di attività di controllo periodico, si trovava nel tratto di linea Alcamo-Gallitello mentre ispezionava un ponticello al km 76 per accertarne lo stato, quando per cause ancora d’accertare è precipitato. “Ribadiamo a tutti i livelli istituzionali che occorre mettere il tema della sicurezza sul lavoro al centro dell’agenda politica del nostro Paese. Le segreterie regionali esprimono profondo cordoglio alla famiglia e vicinanza ai colleghi”. Palermo, 12 ottobre 2018