Politica il 12/10/2018 Rfi, incidente sul lavoro ieri ad Alcamo Cisl e Fit "vicini alla famiglia e ai colleghi, si accertino responsabilità"

“Siamo vicini alla famiglia e ai colleghi di Antonino Marino l’ingegnere dipendente di Rfi morto ieri a causa della caduta da un ponticello che sovrasta la linea ferrata all’altezza di Alcamo diramazione. Auspichiamo che le indagini chiariscano le cause dell’incidente”. Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario Cisl Palermo Trapani e Mimmo Perrone segretario Fit Cisl Ferrovie. “Il tema della sicurezza è al centro del nostro impegno e deve essere prioritario in tutti i luoghi di lavoro, per tutte le aziende, e per le istituzioni competenti, per far sì che non si debbano mai più ripetere questi episodi. Siamo certi che anche in questo caso verrà accertata la responsabilità”.

Trapani, 12 ottobre 2018