12/10/2018 Da Libia ok al rientro dei motopescherecci mazaresi Santangelo: "Una bella, bellissima notizia"

Roma, 12 ottobre 2018 - “Una bella, bellissima notizia, questa notte abbiamo ricevuto la conferma che i due motopescherecci mazaresi “Matteo Mazzarino” e “Afrodite” che da mercoledì sera erano stati posti sotto sequestro da unità militari libiche, sono stati autorizzati a fare rientro in Italia. I nostri cittadini potranno finalmente ritornare a casa. Non li abbiamo mai lasciati soli e abbiamo costantemente lavorato per sbloccare la situazione”. Lo comunica questa mattina il sottosegretario del Movimento 5 Stelle alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Maurizio Santangelo che ha seguito da vicino, durante tutta la notte di ieri, le comunicazioni che arrivavano dal Ministero e al contempo teneva informati i familiari. “Vista la delicatezza della notizia, - aggiunge Santangelo - abbiamo preferito aspettare, prima di darne notizia ufficialmente”. “Ringrazio in particolare il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il Presente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario Tofalo e tutti coloro hanno contribuito al buon esito della vicenda”, conclude il Sottosegretario.