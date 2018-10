Inserita in Sport il 11/10/2018 da Direttore Pall.Trapani: Domani conferenza Domani conferenza stampa pregara

Domani, venerdì 12 ottobre, alle ore 17.00, presso la sala stampa “Cacco Benvenuti” del Pala Conad, si svolgerà la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente in vista della seconda giornata di Serie A2 Old Wild West girone Ovest. Si invitano ad intervenire tutti i giornalisti di tv, radio, carta stampata e web.

Per tutti i tifosi, sarà possibile vedere la diretta streaming della conferenza sulla nostra pagina facebook ufficiale

Curtis Nwohuocha (2B Control Trapani): “Iniziare il campionato con una vittoria ti da sempre una carica speciale. Siamo felici dei due punti e di aver dato una gioia ai nostri tifosi. In questo campionato conquistare vittorie in trasferta sarà difficilissimo poiché tutte le squadre hanno costruito roster competitivi. Latina è composta da giocatori esperti e di talento e vorrà conquistare la vittoria. Da parte nostra ripetersi non sarà facile ma ce la metteremo tutta”.