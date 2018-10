Inserita in Sport il 11/10/2018 da Direttore Cinquina agli -Allievi- della Polisportiva Boeo Secondo allenamento congiunto pre-campionato per i petrosileni di mister Fabio Gargaglione. I padroni di casa, nella serata di mercoledì 10 ottobre 2018, hanno ospitato al Comunale gli Allievi della Polisportiva Boeo, società marsalese, allenati da mister Massimo Perricone. L´allenamento si è svolto su tre tempi da 30´, con i due tecnici che hanno potuto dar spazio a tutte le pedine in proprio possesso. Discreta la prova del Bianco Arancio, nonostante fossero ben otto le assenze, coni giallorossi che hanno chiuso 5-1 mandando in gol Panitteri, Zichittella (2) e Tatchum (2), il più brillante dei suoi. Si attende nelle prossime ore il calendario del campionato di Seconda Categoria Sicilia Girone A 2018-2019, torneo che prenderà il via domenica 21 ottobre 2018.