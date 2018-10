Inserita in Politica il 10/10/2018 da Direttore M5S, rimozione fusti rifiuti collocati davanti baglio florio Le continue contraddizioni della nostra amministrazione non trovano un momento di sosta. Mentre a Tre Fontane il Sindaco fa togliere dalla spiaggia i fusti dei contenitori della raccolta rifiuti, il 3 Settembre, al Baglio Florio i contenitori, alcuni purtroppo ancora pieni di rifiuti, sono in bella vista.

Una vergogna per i campobellesi che, trovandosi a sostando in quel magnifico Baglio, vedono transitare autobus pieni di turisti, che assistono allo spettacolo indecoroso. Per fortuna lŽincapacità di questa Amministrazione viene in aiuto del cittadino campobellese. LŽassenza di qualsiasi cartello, che specifichi al turista che in tale luogo sia possibile visitare, al proprio interno, il museo della civiltà contadina, permette di ridurre il senso di vergogna.

Il senso di imbarazzo invece continua a crescere davanti ai turisti che allŽingresso del sito archeologico delle Cave di Cusa assistono allo “spettacolo” del cassonetto dei rifiuti pieno. Qualche settimana fa, un nostro concittadino aveva segnalato allŽufficio lo stato di degrado in cui versava lŽentrata del PARCO che purtroppo, causa cittadini incivili che continuano a depositare allŽinterno del cassonetto i rifiuti e mancato svuotamento periodico dello stesso, continua a persistere.

Siamo lontani anni luce dallŽidea dellŽex Sindaco Caravà che voleva valorizzare l´intera zona della Cave di Cusa consentendo al turista di sostare al Baglio per poter visitare il museo e trovarvi ristoro, anche solo bevendo un semplice bicchiere d´acqua. Siamo lontani da unŽAmministrazione efficiente in grado di garantire minimi servizi indispensabili.

Assistiamo invece ad unŽAmministrazione in grado di “vincere” scommesse solo nella propria immaginazione.

10/10/2018 TOMMASO DI MARIA