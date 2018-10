Inserita in Cultura il 09/10/2018 da Direttore Gli orologi del principe. Conferenza e visita guidata alla collezione del Museo di Palazzo Mirto Si terrà giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 16,30, nella Sala del Baldacchino del Museo Regionale di Palazzo Mirto in Via Merlo, 2 a Palermo, lŽiniziativa "Gli orologi del Principe. La misura del tempo in una dimora aristocratica palermitana" che prevede una conferenza e la visita guidata alla collezione del Museo di Palazzo Mirto. LŽiniziativa è organizzata dallŽAssociazione BCsicilia Sede di Palermo in collaborazione con il Polo Regionale di Palermo per i Siti Culturali. Dopo i saluti di Evelina De Castro, Direttore del Polo regionale di Palermo per i Siti culturali, Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, Palermo e la presentazione di Fabrizio Giuffrè, Presidente BCsicilia Sede di Palermo e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è prevista la relazione di Antonino Aurelio Piazza, Studioso di orologeria antica. Alla fine si terrà la visita guidata ai trentatré orologi antichi ospitati nellŽantico Palazzo Mirto.

Nella residenza signorile di città dei Mirto, fra i più importanti titoli del regno, oggi museo regionale, sono presenti varie collezioni dŽarte: dipinti, porcellane, strumenti musicali, armi, incisioni. Tra questi una interessante e ricca collezioni di orologi, presenti sia nel piano nobile, destinato nellŽultimo adattamento abitativo a funzioni di rappresentanza, che nel secondo piano, ove si svolgeva la vita quotidiana della famiglia. La quasi totalità sono a pendolo e risalenti ad un arco temporale che va dal XVII al XIX secolo. Venti esemplari risalgono allŽOttocento, i restanti tredici al Settecento. Nella collezione sono rappresentati tutti i centri produttivi dellŽepoca, con una preponderanza di esemplari francesi, ben diciassette, tutti risalenti invece al pieno Settecento sono le quattro pendole svizzere. LŽorologeria italiana è rappresentanza da tre pregevoli esemplari di cui uno palermitano, mentre sei sono di fattura austriaca. Dal 1983 la collezione è di proprietà della Regione Siciliana come tutto lŽantico palazzo dei principi di Mirto.

