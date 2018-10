Inserita in Cronaca il 09/10/2018 da Direttore TRAPANI: ARRESTATO DAI CARABINIERI PER SPACCIO DI DROGA Nella mattinata di ieri 8 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata, con l’ausilio dei colleghi del nucleo Cinofili di Palermo - Villagrazia, a seguito di attività info-investigativa, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente GENOVESE Ignazio Fabio, nato a Erice classe ‘81, con precedenti di polizia, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

I militari dell’Arma, avendo avuto il sentore che il Genovese smerciasse droga nonostante la sottoposizione alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, decidevano di intervenire perquisendo l’abitazione del soggetto.

Grazie al fondamentale supporto del nucleo cinofili di Palermo all’interno dell’appartamento venivano rinvenuti: - nr. 24 pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivi di gr. 95; - un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento; - un personal computer, il tutto sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Trapani in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna, come disposto dall’A.G. competente.

Ancora una volta la perseveranza nei servizi antidroga organizzati dal Comando Provinciale di Trapani ha portato ad un buon risultato nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, problematica che spesso colpisce giovani e giovanissimi ignari delle conseguenze cui vanno incontro.