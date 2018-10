Inserita in Economia il 09/10/2018 da Direttore Terremoto Etna . Barbagallo: in finanziaria sostegno ai Comuni colpiti “Il terremoto che pochi giorni fa ha colpito il territorio del Catanese ha provato danni in diversi Comuni alle falde dell´ Etna. Gli amministratori locali si sono già attivati per la quantificazione attraverso il COC (Centro operativo comunale per la raccolta e censimento danni) e per gli interventi di ripristino: è evidente che non possono essere lasciati soli di fronte a questa situazione. Il Partito democratico all’Ars si è già attivato affinché, in raccordo con i territori colpiti, si predispongano misure a loro sostegno ,sia per il patrimonio pubblico che per quello privato, da inserire con priorità assoluta nella prossima manovra finanziaria. ”. Lo dice il deputato regionale Pd Anthony Barbagallo.

Martedì 9 ottobre 2018