Inserita in Politica il 09/10/2018 da Direttore Marsala - IL SINDACO ALBERTO DI GIROLAMO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESPRIMONO SOLIDARIETA’ A CLAUDIO FAVA COMPIACIMENTI ALLA QUESTURA DI TRAPANI PER LE BRILLANTI OPERAZIONI DI POLIZIA CHE HANNO ASSICURATO ALLA GIUSTIZIA PERICOLOSI LATITANTI



“Vogliamo manifestare a nome della Città, dell’Amministrazione comunale e del Consiglio comunale la nostra vicinanza e solidarietà all’On. Claudio Fava, Presidente della Commissione Antimafia della Regione Siciliana, cui è stato fatto recapitare, in una busta chiusa, un proiettile calibro 7,65 come quello che uccise, tanti anni fa, suo padre. Un chiaro gesto intimidatorio che siamo certi non fermerà e non limiterà il lavoro dell’On. Fava che si è sempre prodigato per affermare la legalità e per contrastare il crimine organizzato. La Sicilia ha bisogno del sapiente lavoro di uomini come Claudio Fava”.

Queste le dichiarazioni del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, e del Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano, a seguito del gesto intimidatorio perpetrato nei confronti del parlamentare regionale che nei giorni scorsi si era fatto promotore di un decreto legge sulla Massoneria.

Nel condannare il vile gesto, i due amministratori, auspicano anche che presto gli esecutori vengano presto assicurati alla giustizia”.

E, ancora, sempre Di Girolamo e Sturiano, manifestano il loro compiacimento nei confronti della Questura di Trapani per le ultime (in ordine temporale) operazioni di lotta alla mafia che hanno consentito di assicurare alla giustizia due pericolosi criminali inseriti nella lista dei più pericolosi latitanti.