BANDO AEROPORTO VINCENZO FLORIO. PRESENTATE DUE OFFERTE IL SINDACO DI GIROLAMO: "GUARDIAMO CON OTTIMISMO AL FUTURO"



“Non nascondo la mia preoccupazione fino alla vigilia. Oggi, però, i due vettori che hanno risposto al bando fanno ben sperare per il futuro dell´aeroporto trapanese. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che dopo circa sei mesi di stallo, con Regione e Airgest che non riuscivano ad avviare la procedura di gara, questa Amministrazione - assumendosi una grossa responsabilità – ad agosto è riuscita ad emanare il bando”. Il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo esprime tutta la sua soddisfazione per questo primo risultato raggiunto alla guida della Coalizione dei Comuni trapanesi (con Marsala capofila, anche Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello, Castellammare, Custonaci, Favignana, Paceco, Salemi e Valderice) che hanno sottoscritto l´Accordo di Collaborazione per il rilancio della Stazione Aeroportuale “V. Florio”. Al bando per l´assegnazione di 11 tratte nazionali e 14 internazionali hanno risposto con proprie offerte due vettori: Alitalia e Bue Air. ”Ora valuteremo le offerte, le rotte per le quali sono state presentate e andremo avanti, nella convinzione che lo sviluppo turistico ed economico di questa provincia passa principalmente dall´operatività del nostro Aeroporto” .

Il bando si avvale di un finanziamento della Regione Siciliana - Assessorato al Turismo per quasi 14 milioni di euro. Le tratte interessate hanno quali destinazioni le regioni Sardegna, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Lazio, Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Per l´estero, i collegamenti programmati con il “V. Florio” riguardano Francia, Polonia, Belgio, Germania, Malta, Olanda, Slovacchia, Spagna, Repubblica Ceca, Regno Unito e Scandinavia.