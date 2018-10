Inserita in Cultura il 09/10/2018 da Direttore ALCAMO: XXI EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE PER CANTANTI LIRICI CITTA’ DI ALCAMO Si è conclusa domenica la ventunesima edizione del rinomato Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”, organizzato l’Associazione “Amici della Musica” di Alcamo con il patrocinio del Comune.

Quest’anno 49 gli iscritti provenienti da 15 nazioni diverse, partecipanti anche dalla Thailandia, Canada e Cina. Tre giorni di prove hanno impegnato la Giuria Artistica, presieduta dal tenore italiano Giuseppe Filianoti, star del Metropolitan Opera di New York con la collaborazione del mezzosoprano rumeno Viorica Cortez e dal casting manager Alessandro di Gloria del Teatro Massimo di Palermo.

I Premio al soprano bulgaro Gouglina Diana che ha vinto la borsa di studio di € 3.000,00 offerta dalla Conad, il concerto premio offerto dall’Associazione “Amici della Musica” di Alcamo e il premio speciale Videosicilia.

II premio – borsa di studio di € 1.500,00 offerta dalla Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale al soprano canadese Dessureault Ève. III premio - borsa di studio di € 1.000,00 offerta dalla ditta Girolamo Messana di Alcamo al baritono italiano Paolo Ciavarelli.

Borsa di studio Rotary Club di Alcamo di € 400,00 al baritono italiano Pierpaolo Christian Barone. Borsa di studio Lions Club di Alcamo di € 300,00 al soprano italiano Maggi Federica.

Borsa di studio Kiwanis Club di Alcamo di € 300,00 e Concerto Premio per il più giovane finalista in memoria di “Mara Eli”, violinista e cantante lirica siciliana, al soprano polacco Belkius Katarzyna. Borsa di studio Fidapa di Alcamo di € 250,00 al soprano italiano Casai Ilaria.

Durante la serata di domenica 7 Ottobre alla presenza e partecipazione del Primo Cittadino, Domenico Surdi sono stati conferiti anche i Premi Internazionali per la Cultura “Vissi d´Arte – Città di Alcamo” al Consigliere Generale per le Missioni nel mondo dei Salesiani,Don Guillermo Basañes e al Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione Antonio Balsamo.