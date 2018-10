Inserita in Politica il 08/10/2018 da Direttore Fava. La pallottola è una. Voci solidali sono tante e dicono che noi andiamo avanti "Ho letto, e vi ringrazio.

La pallottola è una, le voci (vostre) sono tante. E dicono una cosa semplice ed autentica: c´è una Sicilia, c´è un´Italia, che non vogliono volgere altrove lo sguardo. Che le cose cupe e dure di questi anni hanno scelto di guardarle in faccia, ciascuno facendo il proprio mestiere mi sembra una buona notizia, alla faccia di chi preferisce mandare a dire nascosto e di nascosto, con letterine e proiettili. La risposta, a lui e agli altri, è sempre la stessa da trentacinque anni: noi andiamo avanti".

Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook Claudio Fava, Presidente della Commissione Parlamentare contro la mafia e la corruzione dell´Assemblea Regionale Siciliana dopo che oggi gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile, proprio nei locali dell´ARS.