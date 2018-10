Inserita in Politica il 08/10/2018 da Direttore Atto intimidatorio Fava, Cannata(FI): Esprimo la mia vicinanza e confido nell’operato delle Forze dell’Ordine Palermo, 08/10/2018": Apprendo del vile atto intimidatorio subìto questa mattina dal presidente della Commissione Antimafia all´Ars, on. Claudio Fava, cui è stata recapitata una busta contenente un proiettile calibro 7,65. Un gesto deplorevole e inaccettabile verso chi lavora per contrastare corruzione e mafia”. Così la deputata all’Ars Rossana Cannata.

"Come Vice Presidente della suddetta Commissione - incalza la parlamentare - condanno fortemente l’accaduto, esprimo la mia vicinanza all’onorevole Fava e confido nell’operato delle Forze dell’Ordine. In Commissione Antimafia si continuerà a lavorare con il massimo impegno, affinché tutti i siciliani possano vedersi garantite giustizia e legalità”.