Inserita in Cronaca il 08/10/2018 da Direttore Minacce a Fava. Caronia Ne rafforzeranno impegno e determinazione "Sono assolutamente certa che il vile atto intimidatorio che ha colpito oggi il collega Claudio Fava, cui esprimo la solidarietà mia personale e di tutto il gruppo parlamentare, non avrà alcun esito, se non quello per rafforzare la sua volontà di proseguire con determinazione e professionalità nell´impegno di Presidente della commissione regionale Antimafia."

Lo dichiara Marianna Caronia, presidente del Gruppo Misto all´Assemblea Regionale Siciliana.