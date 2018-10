Inserita in Cronaca il 08/10/2018 da Direttore Sicilia. Busta con proiettile a Fava; Lupo: solidarietà gruppo PD ARS “A Claudio Fava va la solidarietà mia personale e quella del gruppo PD all’Ars”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD, a proposito della busta contenente un proiettile indirizzata al presidente della commissione regionale Antimafia all’Ars Claudio Fava.

“Saranno le Forze dell’ordine e la magistratura a far luce su un episodio che inquieta ma che – aggiunge Lupo - siamo certi, non interferirà con il lavoro importante e delicato che Fava sta portando avanti all’interno del Parlamento regionale”.

lunedì 8 ottobre 2018